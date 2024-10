No Acre, dentista viraliza na web ao distribuir com os filhos mais de mil brinquedos no Dia das Crianças

O dentista acreano Júnior Nascimento, em uma ação solidária marcante, distribuiu mais de mil brinquedos para crianças carentes em bairros de Rio Branco. Em entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer, do ContilNet, ele compartilhou o que o motivou e os bastidores dessa iniciativa, que trouxe alegria e esperança a inúmeras famílias na capital.

Quando perguntado sobre a motivação para realizar a ação, Júnior foi enfático: “O que me motivou foi a possibilidade de levar alegria ao máximo de crianças possível da nossa cidade.” A distribuição de brinquedos aconteceu nos bairros do Quinze, Wanderley Dantas, Placas e Tranquedo Neves, sendo todos os brinquedos adquiridos com recursos próprios e por meio de sua clínica, o Studio JR Odontologia. “Minha clínica odontológica foi uma grande parceira nesta ação”, destacou.

As reações das crianças ao receberem os brinquedos foram de pura alegria. “Elas nos receberam com os sorrisos mais sinceros”, comentou o dentista em bate-papo com este jornalista, ressaltando o momento marcante de poder entregar presentes a crianças com necessidades especiais, como cadeirantes e autistas. “Encontramos muitos pais que não tinham como presentear seus filhos, e, graças a essa ação, conseguimos ajudar a proporcionar esse momento especial.”

Para Júnior, o impacto esperado na comunidade local vai além da alegria momentânea: “Esses brinquedos vão permitir que as crianças possam brincar com seus colegas e realmente aproveitar a infância, fazendo o que toda criança deve fazer: ser feliz.”

Ao falar sobre os planos futuros, ele revelou: “Estamos planejando uma mega ação solidária para o fim do ano. Queremos intensificar nossas atividades e alcançar ainda mais pessoas.” O dentista concluiu destacando que seu compromisso com a comunidade continua crescendo e que mais ações estão por vir.

O dentista, em conversa com este jornalista, revelou ainda que filhos de moradores de rua também foram assistidos pela ação e receberam brinquedos. “Foi emocionante poder levar alegria a essas crianças que muitas vezes são esquecidas, proporcionando um momento de felicidade para elas”, destacou Júnior Nascimento.

Veja a publicação: