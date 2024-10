O governador do Acre, Gladson Cameli, parabenizou os servidores públicos do estado pelo Dia do Servidor Público, celebrado nesta segunda-feira, 28 de outubro.

Em um vídeo publicado em homenagem aos servidores, Gladson reafirma o compromisso de garantir melhores condições de trabalho, com dignidade e respeito.

“Hoje o dia é todo de vocês que dedicam suas vidas para cuidar das pessoas do nosso estado. […] Vocês são a força que move esse estado. Feliz Dia do Servidor!”, disse.

ASSISTA: