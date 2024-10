Numa corrida, só os desesperados largam primeiro: Eleições 2026 já estão antecipadas

Nem sempre quem ganha uma corrida é quem larga primeiro. Ganha quem melhor controla o ritmo, mantendo velocidade constante e respeitando os limites do corpo e da mente. Pode ser uma lição boba, mas em se tratando da corrida dos cargos políticos, tem gente — inclusive alguns deles com décadas de experiência — deixando a desejar.

Depois de patrocinar publicações nas redes sociais se supervalorizando e sacrificando o próprio partido em detrimento da sua imagem, o senador Sérgio Petecão colocou a equipe para trabalhar. E já deu início a uma agenda para explicar à população porque votou a favor do DPVAT e a falta de adesão de seu partido, o PSD, ao impeachment de Alexandre de Morais. Preparem-se para ver o senador popular se explicando.

Jessica Sales nem descansou da viagem à Manacapuru. Já saiu em fotos nas redes sociais com o senador Alan Rick. A opinião pública não demorou: já tratou de rebaixar Jessica a um cargo de vice de Alan. Numa composição que, depois das eleições, só recebeu declarações de apoio do presidente nacional do seu partido. No Palácio, já tem gente de orelhas em pé com essa aproximação, e garantem que alguns caminhos não têm voltas; mas isso é assunto para outra coluna.

Esses são apenas alguns dos exemplos mas, coincidentemente ou não, todos sofrem do mesmo problema: ainda não souberam recalcular a rota. E, graças a isso, as eleições já estão, oficialmente, antecipadas.

NA CONTRAMÃO — Jenilson Leite, Emerson Jarude e Marcus Alexandre seguem na contramão; são alguns dos que não foram às redes espernear sobre o futuro. E fazem bem. Estão em seus respectivos quadrados, pensando em como — e o que — fazer. Jarude, aliás, está com uma comunicação 100% positiva, e com atos que o colocam muito próximo do povo, com crianças, pessoas felizes e gente como a gente. Talvez tenha faltado mais coisas desse tipo na campanha.

PESCOÇO DE NICOLAU — Depois de um inverno rigoroso, Nicolau Júnior voltou a engrossar o pescoço pela vaga de governador. E nos bastidores o doce já começou a ser mexido. O problema é que, no último ano, esse doce não tinha sabor de mel. E o pobre Nicolau teve de engolir.

ELEIÇÃO DA OAB — Se é para partidarizar uma disputa, que o faça para ganhar. Mais uma vez, membros do Palácio aderiram a uma campanha à presidência da OAB/AC. O problema é que, na eleição passada, a chapa antagônica venceu. E, quando esse tipo de coisa acontece, o desgaste sempre fica para quem está no andar mais alto — no caso do Palácio, o senhor Gladson de Lima Cameli.

RACHA? — Existe algo que não é da conta desta santa coluna, mas que ecoa nos bastidores: por qual motivo, causa, razão, o presidente Rodrigo Aiache não manteve sua vice, a excelente Socorro?

NA FOTO — Quem trata de, também, criar pautas positivas envolvendo seu nome — visando, claramente, 2026 — é o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana. O JV tem aparecido mais na foto. Já existe um setor que dá um tratamento… privilegiado ao menino da floresta.

ONDE QUER CHEGAR? — Jefferson Barroso foi exonerado da coordenação da Suframa. O grupo de Petecão, que já é pequeno, diminui cada vez mais. Onde será que o senador popular quer chegar?

SERÁ? — Petecão rompeu com o professor Carlos Coêlho, escolheu caminhos diferentes da irmã vereadora, exonerou Jefferson, Solino acompanhou outro grupo político e sua relação com os dois deputados estaduais da legenda não é nada amigável. Será que o senador acha que precisa somente do Montana Jack?

O PALANQUE DOS SONHOS — O deputado Tanízio Sá é tido como favorito à vaga de presidente estadual do MDB. É um dos defensores ferrenhos de um distanciamento da esquerda. Qual será o palanque dos sonhos do novo MDB?

EXISTE VIDA NA ALEAC — Que a atual legislatura da Aleac é morna, todo mundo já sabe. Mas existem figuras que salvam o parlamento do marasmo. O deputado Afonso Fernandes, depois de uma audiência exitosa para falar das mudanças climáticas, propôs uma comissão permanente para discutir o assunto. Que alívio! Existe vida na Aleac.

COMO ELE SABE? — O ex-prefeito Vagner Sales disse que a ultima eleição, onde sua filha foi sagrada perdedora, foi “roubada” com recursos públicos. Eu adoro esse tipo de afirmação. Acho, no mínimo, curiosa. Fico pensando: como é que o leão do Juruá sabe que dá pra “roubar” uma eleição estando no poder?

BATE-REBATE

– Numa campanha, é preciso tomar muitos cuidados, sob pena de criar constrangimentos (…)

– (…) O McDonald’s veio a público dizer que não deu permissão para Trump fritar batatas (…)

– (…) E negou apoio ao republicano.

– O excesso de informação nos faz perder informações que, há anos atrás, não perderíamos (…)

– (…) Você sabia que servidores do INSS estão, há mais de 90 dias, em greve no Acre?

– Petecão criticou o secretário Danadinho, da Casa Civil, por viver na casa de Vagner Sales (…)

– (…) O Petecão também vivia na casa do Boca!

– O jogo da mesa diretora do parlamento mirim está sendo jogado (…)

– (…) Apostas?

– O senador Márcio Bittar sempre teve pecha de forasteiro. Perguntar não ofende: quem pisa mais no Acre? Ele ou Jorge Viana?

Boa semana!