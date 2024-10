Nunes tem 49% e Boulos, 35%, no segundo turno em SP, diz Datafolha

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lidera a disputa de segundo turno com 49% das intenções de voto, de acordo com levantamento do instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 35% das intenções de voto. Os votos brancos, nulos e nenhum somam 14% e os que não sabem ou não quiseram responder são 2%.

Na comparação com o levantamento anterior, os dois candidatos tiveram oscilações dentro da margem de erro. Nunes caiu dois pontos e o Boulos avançou dois pontos.

A terceira pesquisa Datafolha do segundo turno mostra a menor diferença entre os candidatos nesse segundo turno. Na primeira semana após o primeiro turno, o atual prefeito tinha 55% contra 33% do psolista, uma distância de 22 pontos. Na pesquisa seguinte, a diferença caiu para 18 pontos, e agora é de 14 pontos.

A pesquisa Datafolha foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SP-07600/2024 e realizou 1.204 entrevistas entre os dias 22 e 23 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa Datafolha de segundo turno em SP

Ricardo Nunes (MDB): 49%

Guilherme Boulos (PSOL): 35%

Branco / Nulo / Nenhum: 14%

NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 2%

Pesquisa votos válidos

Ricardo Nunes (MDB): 58%

Guilherme Boulos (PSOL): 42%

Pesquisa espontânea em SP

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentando a nenhuma lista de candidatos, 10% afirmam que vão votar branco, nulo ou nenhum e 12% apontam que estão indecisos.