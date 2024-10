Nunes tem 54,8% e Boulos, 42,2%, no segundo turno em SP, diz pesquisa AtlasIntel

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lidera a disputa de segundo turno pela prefeitura da cidade com 54,8% das intenções de voto, de acordo com levantamento do instituto AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 21.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 42,2% das intenções de voto. Os votos brancos, nulos e nenhum somam 2,1% e os que não sabem ou não quiseram responder são 0,8%.

Essa é a primeira pesquisa do instituto após o primeiro turno. Na comparação com a última simulação, divulgada no dia 4 de outubro, Nunes subiu 8,8 pontos percentuais, enquanto Boulos avançou 5,2 pontos percentuais.

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-02116/2024 e realizou 2.000 entrevistas entre os dias 15 e 21 de outubro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%.

Pesquisa AtlasIntel de segundo turno em SP

Ricardo Nunes (MDB): 54,8%

Guilherme Boulos (PSOL): 42,2%

Branco / Nulo / Nenhum: 2,1%

NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 0,8%

Pesquisa de votos válidos da AtlasIntel em SP