O que é Bundle no Minecraft? Veja como fazer e quando usar o novo recurso

Inicialmente anunciados em 2020, os Pacotes, ou Bundles, levaram muito tempo para serem adicionados ao jogo. Eles ajudam a resolver problemas inventário causados pelo grande aumento de tipos diferentes de blocos adicionados a Minecraft, que manteve seu inventário do mesmo tamanho desde os primórdios do game onde havia poucos tipos de blocos. Para criá-los, usuários precisarão apenas de 1 pedaço de Couro obtido de Vacas ou Lhamas e 1 Linha obtida ao derrotar Aranhas. Em versões de teste o Bundle usava originalmente Couro de Coelho, um animal mais raro no game, mas esta requisição foi alterada. Também é possível alterar a cor do Pacote usando Corantes.