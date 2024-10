“Olha o passarinho”: artista acreano faz charge em homenagem a Marcos Vicentti

O artista Enilson Amorim fez uma homenagem especial ao repórter fotográfico Marcos Vicentti, que morreu na madrugada de sexta-feira (18), em decorrência de paradas cardíacas.

Enilson fez uma charge com a imagem de Marcão – como era conhecido entre os amigos – indo em direção ao céu, com sua câmera fotográfica no pescoço.

Na arte, uma pessoa diz “olha o passarinho!” ao apontar para o fotógrafo.

CONFIRA:

O corpo de Marcos Vicentti foi sepultado na manhã desta sábado (19) em meio a homenagens de amigos, familiares e admiradores do seu trabalho com as lentes. Adeus, Marcão!