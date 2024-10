Operação contra desmatamento ilegal resulta em cinco prisões e R$ 9 milhões em multas

Pelo menos R$ 9 milhões em multas aplicadas e cinco pessoas presas em flagrante foi o resultado de uma operação de combate ao desmatamento ilegal executada em Rondônia neste sábado (19). A operação ocorreu em três reservas do território rondoniense: o Parque Nacional do Mapinguari, a Reserva Extrativista Ituxí, a Floresta Nacional do Jamari, a Floresta Nacional do Iquiri e na Terra Indígena Kaxarari. Pelo menos 21 apreensões foram feitas nos locais.

A operação foi realizada em conjunto pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e outras instituições públicas e foi deflagrada entre 11 e 17 de setembro, com os resultados apresentados apenas neste sábado.

As ações ocorreram por vias terrestres e fluviais no Parque Nacional do Mapinguari, na Reserva Extrativista Ituxí, na Floresta Nacional do Jamari, na Floresta Nacional do Iquiri e na Terra Indígena Kaxarari. A equipe, composta por 113 agentes, também apreendeu: um trator; dois caminhões para transporte de madeira em tora; sete motocicletas; sete motosserras; oito motores empregados em garimpos; uma caminhonete; mais de 450 litros de combustível; munições não utilizadas e recipientes com mercúrio.

De acordo com o ICMBio, a operação foi realizada em atenção à emergência ambiental provocada pelo alto índice de incêndios florestais, que contribui para a má qualidade do ar no estado. Entre janeiro e 9 de outubro deste ano, Rondônia registrou 9.979 focos de incêndio, de acordo com dados do “Programa Queimadas” do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) — um aumento de mais de 34% em relação ao ano todo de 2022, quando 7.417 focos foram registrados.