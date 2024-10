É com muita alegria que a Casa de Cultura da Gameleira convida a todas, todes e todos para as Oficinas de Arte Viva Casinha, durante todo o mês de outubro/2024, de quarta a sábado, teremos encontros marcados com a arte.

Venha aprender com a gente, as oficinas são gratuitas.

Financiamento: FUNCULTURA-Fundação de Cultura Elias Mansour

Idealização e produção: Arigó Produções Culturais

