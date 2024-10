Outubro Rosa: Acre tem mais de 80 casos de câncer de mama em 2024, diz Sesacre

O mês de outubro é dedicado à campanha pelo combate e prevenção do câncer de mama, que é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no Brasil.

A prevenção primária e a detecção precoce contribuem para a redução da incidência e da mortalidade por essa neoplasia.

Ainda que a campanha seja voltada para as mulheres, homens também são vítimas desta doença, mesmo que em números menores.

No Acre, em 2024, apenas um homem consta nos registros de tratamento no Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON).

Os dados foram revelados ao ContilNet pela assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). Os números mostram ainda que 82 mulheres estão em tratamento contra a doença na Unacon.

Segundo os dados, a maior incidência dos tipos de câncer está com neoplasia maligna de mama, com 69 casos, seguido de neoplasia maligna de mama não especificada, com 10 casos; neoplasia maligna de mama com lesão invasiva, com 2 casos; neoplasia maligna de porção axilar da mama, com 1 caso; e neoplasia maligna de mama, com 1 caso.

Em 2023 foram registrados 120 cadastros de pacientes em tratamento na Unacon, sendo 118 mulheres e 2 homens. No ano passado, a maior incidência dos tipos de câncer foi de neoplasia maligna da mama.

Outubro Rosa

A campanha Outubro Rosa faz um alerta sobre o câncer de mama e o diagnóstico precoce, e tem desempenhado um papel importante na disseminação de informações sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece exames de mamografia e acompanhamento, visando identificar a doença em estágios iniciais, o que aumenta as chances de cura.

A detecção precoce tem melhorado os índices de sobrevida das pacientes. A realização da mamografia, o autoexame das mamas e busca reduzir o estigma em torno do câncer de mama.

É importante que as mulheres estejam sempre atentas aos sinais e sintomas suspeitos do câncer de mama:

caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor;

pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos.

Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços (axilas).

O tratamento do câncer de mama depende da fase em que a doença se encontra e do tipo de tumor. Pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica (terapia alvo).