Outubro Rosa: Gladson anuncia mutirão de cirurgia que vai atender quase 200 mulheres

O governador Gladson Cameli anunciou, nesta segunda-feira (7), que será feito um mutirão de cirurgias, por meio do Projeto Opera Acre Mulher. Serão realizadas ao menos quatro tipos de cirurgia em mulheres que estão na fila de espera. Os procedimentos devem ser feitos de 14 a 19 de outubro na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) e Hospital de Senador Guiomard.

Cameli fez o anúncio ao lado do secretário de Saúde, Pedro Pascoal, a vice-governadora e secretária de Assistência Social do Acre, Mailza Assis, além da equipe técnica e Márdhia El-Shawwa Pereira, secretária de Estado da Mulher (Semulher).

Segundo a Agência de Notícias do Acre, são mais de R$ 184 mil investidos em mastologia/plástica e ginecologia durante o projeto, provenientes do Ministério da Saúde, pelo Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas (PNRF).

“Vai ser um atendimento em especial às mães e às mulheres que mais precisam. A união é o que importa, facilita mais. Cada um fazendo a sua parte constitucionalmente, quem ganha são as pessoas. O que cabe a mim é diminuir o tempo de espera e nós não temos tempo a perder. A equipe da Sesacre, através do Pedro Pascoal, está fazendo um belíssimo trabalho em parceria com a Fundação e, unidos, a gente vai avançar e eu vou colocar como prioridade as filas que ainda precisam ser reduzidas”, disse Gladson.