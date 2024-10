Outubro terá feriado? Veja lista de datas importantes e programe-se

Em outubro, o Brasil celebra datas significativas que impactam a rotina de trabalhadores e estudantes. Entre elas, destaca-se o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país, comemorado em 12 de outubro.

Mesmo que o dia, em 2024, caia em um sábado, a legislação brasileira garante o descanso obrigatório para a maioria dos trabalhadores.

Além disso, a data também coincide com o Dia das Crianças, um evento de grande apelo comercial e familiar.

Principais feriados deste mês

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças: o feriado de 12 de outubro prestigia Nossa Senhora Aparecida e é um dia de descanso garantido por lei, mesmo que caia em um sábado. Também é o Dia das Crianças e movimenta o comércio com presentes e eventos familiares.

o prestigia Nossa Senhora Aparecida e é um dia de descanso garantido por lei, mesmo que caia em um sábado. Também é o Dia das Crianças e movimenta o comércio com presentes e eventos familiares. 15 de outubro – Dia do Professor: o Dia do Professor, celebrado no dia 15, é um ponto facultativo em muitas escolas do país. As instituições de ensino geralmente suspendem as aulas, mas a decisão pode variar entre estados e redes de ensino.

o Dia do Professor, celebrado no dia 15, é um ponto facultativo em muitas escolas do país. As geralmente suspendem as aulas, mas a decisão pode variar entre estados e redes de ensino. 28 de outubro – Dia do Servidor Público: o Dia do Servidor Público é tradicionalmente um ponto facultativo para os funcionários públicos. Alguns serviços, como saúde e segurança, funcionam em regime especial, enquanto outros podem ser suspensos.

Outras datas comemorativas no mês

Além dos feriados, outubro celebra uma variedade de datas importantes que destacam diferentes setores e temas. Confira algumas das principais comemorações do mês:

1 de outubro: Dia Internacional da Música e Dia do Idoso;

Dia Internacional da Música e Dia do Idoso; 3 de outubro: Dia Mundial do Dentista;

Dia Mundial do Dentista; 4 de outubro: Dia da Natureza;

9 de outubro: Dia do Atletismo;

Dia do Atletismo; 13 de outubro: Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional;

Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional; 16 de outubro: Dia Mundial da Alimentação;

Dia Mundial da Alimentação; 18 de outubro: Dia do Médico;

Dia do Médico; 31 de outubro: Dia Nacional da Poesia e Halloween.

Próximos feriados de 2024

Com a chegada do final do ano, é importante planejar as próximas folgas. Confira os principais feriados nacionais até o final de 2024.

Data Feriado 2 de novembro Finados (sábado) 15 de novembro Proclamação da República (sexta-feira) 20 de novembro Consciência Negra (quarta-feira) 25 de dezembro Natal (quarta-feira)

Halloween: uma festa em ascensão no Brasil

No final de outubro, o Halloween, ou Dia das Bruxas, ganha cada vez mais popularidade no Brasil.

Com festas à fantasia, eventos escolares e campanhas publicitárias, a data movimenta especialmente o comércio e o público jovem, consolidando-se como uma celebração cultural importante no país.

Em resumo, outubro é um mês repleto de datas que influenciam muitas áreas da sociedade brasileira, desde o comércio até o setor público.

Planejar-se para esses dias pode garantir momentos de lazer e descanso, além de homenagear importantes figuras e temas da nossa cultura.