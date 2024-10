Ozzy Osbourne entra no Hall da Fama do Rock & Roll em cerimônia emocionante

O cantor Ozzy Osbourne foi consagrado no Hall da Fama do Rock & Roll na noite de sábado (19), em uma cerimônia marcada por sua fragilidade física.



Sentado em um trono devido aos problemas de saúde, o cantor de 74 anos sofre com o mal de Parkinson e no ano passado anunciou sua aposentadoria dos palcos, mas viajou até Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, para receber a homenagem.

Em seu discurso, ele relembrou o guitarrista Randy Rhoads, que o acompanhou no início de sua carreira solo, e que faleceu em um acidente de avião em 1982.

“Se eu não tivesse conhecido Randy, não estaria sentado aqui hoje”, afirmou o músico, que também agradeceu sua esposa, Sharon Osbourne, por “salvar minha vida”, dedicando a honraria à sua família.

O roqueiro veterano não foi o único homenageado da noite, que também celebrou a entrada no Hall of Fame das cantoras Cher e Mary J. Blige, do cantor e guitarrista Peter Frampton e das bandas Foreigner, Dave Matthews Band, Kool & the Gang e A Tribe Called Quest na categoria de Performance, além de MC5, Dionne Warwick, Jimmy Buffett e Norman Whitfield na categoria de Excelência Musical.

O evento também prestou homenagem especial aos falecidos blueseiros Alexis Korner, John Mayall e Big Mama Thornton com os troféus de Influência Musical.