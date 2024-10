Na próxima sexta-feira (1), acontece mais uma edição do tradicional Samba da Cá, da cantora acreana Camile Castro, no Bar da Piscina da AABB, a partir das 20h.

A cantora se une às sambistas do grupo Elas que Toquem, direto de Brasília, que vão comandar a roda de samba Pagode da Patroa.

As vendas já foram iniciadas e o valor do ingresso no lote promocional custa R$ 30. Os ingressos podem ser comprados na Casa da Sogra e no Bar da Piscina na AABB.