Paolla Oliveira vai à polícia denunciar pessoa que a persegue há 2 anos

Após ser vítima de um stalker português que chegou a tentar invadir sua casa, em 2022, Paolla Oliveira, mais uma vez, sofre com ameaças e perseguição de uma mulher que diz ser sua fã. A atriz fez um Boletim de Ocorrência no último dia 20/10 na 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para se proteger do assédio de uma ex-figurante da Globo que vem lhe perturbando há, pelo menos, dois anos.

Na verdade, Paolla conheceu a mulher em 2020 através de um grupo de fãs. Somente depois de conhecer a artista, ela se tornou figurante de algumas novelas feitas pela atriz – foi sua maneira de se aproximar de Paolla. O comportamento dela, no entanto, mudou nos últimos tempos e Paolla começou a ficar preocupada com a agressividade da mulher.

De acordo com o documento, obtido com exclusividade pela coluna, Paolla recebe mensagens ameaçadoras da fã, que cobra atenção da atriz em pedidos sem pé, nem cabeça. A perseguição, no entanto, aumentou no último ano. A Heleninha do remake de Vale Tudo anexou prints das mensagens em que a assediadora a acusa de drogada e afirma que iria à mídia contar sobre o péssimo tratamento que ela lhe dá. Nas imagens, é possível ver que Paolla pedia apenas para ela parar de lhe enviar tantas mensagens.

A artista mostrou ainda à polícia que a mulher ligou para ela 40 vezes no último domingo e que as ligações chegaram a acontecer durante a madrugada; em um único dia, Paolla rejeitou 52 ligações do mesmo número. A assediadora também ligou para a tia da atriz.

Em seu depoimento, ela disse estar assustada, acuada e com receio do que possa vir a acontecer uma vez que a mulher ameaça se matar responsabilizando-a por qualquer coisa que lhe aconteça. A mulher de Diogo Nogueira contou aos policiais que não pode manter o seu telefone ligado por causa das mensagens e ligações e que isso está prejudicando bastante sua vida e o seu trabalho.

Procurada, a assessoria de imprensa de Paolla Oliveira informou que não vai falar sobre o assunto.