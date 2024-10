Paratleta acreano sobe ao pódio com 3 medalhas a nível nacional e busca apoio para continuar treinos

O paratleta de natação acreano Edson Cardoso, 27 anos, recentemente subiu ao pódio três vezes no Festival Paralímpico Loterias Caixa, realizado em São Paulo, onde conquistou medalhas de prata nas modalidades 50 metros livre (Costa), 50 metros livre (Craw) e 100 metros livre.

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, a experiência foi descrita por Edson como “maravilhosa e surpreendente”, destacando a importância do trabalho em equipe com seu treinador, Marcelo Santos. “Temos feito um trabalho que tem mudado vidas, tanto a minha quanto a dele. É uma experiência nova e inesquecível”, afirmou Edson.

O paratleta enfatizou que suas conquistas representam não apenas o esforço individual, mas também o reconhecimento do suporte que recebeu. “É gratificante trazer os frutos do nosso trabalho através do esporte paralímpico e agradecer a todos os patrocinadores que nos apoiaram”, declarou.

Porém, o caminho até o pódio não foi fácil. Edson enfrenta desafios diários, incluindo a falta de uma piscina adequada de 50 metros em Cruzeiro do Sul. “Um dos maiores desafios hoje é não ter a piscina adequada. Isso tem sido bem complicado. Precisamos de melhorias e um espaço mais apropriado para os treinos”, ressaltou.

Marcelo Santos, treinador de Edson e psicólogo, destacou a importância do preparo psicológico para o desempenho esportivo. “O Edson tem se esforçado bastante, e essas medalhas são frutos da sua força de vontade. Estamos buscando que ele alcance patamares altos, como a participação nas Olimpíadas de 2028 em Los Angeles”, disse Marcelo.

Além disso, Edson e Marcelo enfrentam uma rotina cansativa de 18 km de deslocamento diariamente para treinar, o que torna a busca por apoio ainda mais necessária. “Falta ajuda com transporte, roupas adequadas para piscina e suplementação. Estamos buscando parceiros que possam comprar essa ideia e ajudar nesse projeto lindo”, afirmou Marcelo, ressaltando a inclusão e o valor do atleta no esporte.

Para quem deseja ajudar Edson Cardoso em sua jornada, doações podem ser feitas através da chave PIX: 68 99902-5075, no nome de Marcelo dos Santos de Almeida.

Edson finaliza sua mensagem com gratidão e esperança: “A vida é cheia de desafios, mas estamos vencendo. Agradeço a todos pelo apoio e incentivo. Estamos à disposição para compartilhar mais sobre essa caminhada”.

Essa história é um lembrete inspirador sobre superação e a importância de apoio na trajetória dos atletas paralímpicos, que, mesmo enfrentando adversidades, buscam constantemente o sucesso e a representação de sua cidade e estado nas competições nacionais e internacionais.

Confira a galeria: