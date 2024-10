Passageiros celebram aterrissagem em Rio Branco após 24 horas de espera por voos cancelados; VÍDEO

Um episódio tenso transformou-se em comemoração no Aeroporto de Rio Branco. Depois de uma madrugada marcada por nevoeiro e fumaça, que resultou no cancelamento de pelo menos quatro voos, os passageiros de um dos voos com destino a Rio Branco não conteram a emoção ao finalmente tocar o solo acreano após 24h de espera, na noite deste sábado (5).

Saiba mais: Pelo menos quatro voos precisaram ser cancelados por conta da fumaça e nevoeiro em Rio Branco

A experiência angustiante começou quando os passageiros enfrentaram um voo de cerca de 20 minutos sobre Rio Branco, devido à visibilidade comprometida na capital, e retornaram para Manaus.

Durante o pouso, a promoter Meyre Manaus filmou o momento que culminou em aplausos e gritos de alegria. “Estava bem tenso. A gente aplaudiu, ficamos felizes, pois foram cancelados dois voos hoje e achávamos que não íamos conseguir pousar. Quando aterrissamos, tivemos que bater palmas e registrar momento” disse Meyre. O vídeo foi enviado com exclusividade ao ContilNet, e pode ser conferido ao final da matéria.

Os relatos de outros passageiros retratam um cenário de pânico na noite anterior, com gritaria e medo. “Ontem foi pânico, choro, mulher passando mal, medo de acabar o querosene, mas deu tudo certo,” relatou Meyre, que capturou a alegria dos passageiros em vídeo. Entre os passageiros presentes no voo estava a professora de formação Naluh Gouveia, que atualmente é conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC).

A chegada do voo trouxe alívio em meio a uma série de cancelamentos. De acordo com a administração do Aeroporto de Rio Branco, as condições climáticas adversas afetaram os voos das companhias Latam, Azul e Gol, que foram obrigados a retornar a seus destinos de origem.

Veja o momento: