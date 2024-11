Pastor condenado por estupro morre em presídio

Jefferson Batista de Amorim, 43 anos, faleceu na noite desta segunda-feira (28/10) depois de se sentir mal no Presídio Sílvio Porto, em João Pessoa (PB). Jefferson era pastor da Assembleia de Deus e cumpria pena de 12 anos por estupro de vulnerável.

Em nota, a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba (Seap-PB) informou que, após se sentir mal, o detento “foi socorrido para o Complexo Hospitalar Tarcísio de Miranda Burity (Trauminha), onde faleceu às 23h35”.

A Seap-PB ainda informa que “aguarda a expedição do laudo de exame cadavérico que definirá a causa da morte” e que, dependendo do resultado, “adotará as providências recomendadas em lei”.

O pastor é acusado de estuprar três vítimas e foi condenado a 12 anos de prisão pelos crimes. Ao G1 da Paraíba, o delegado responsável pelo caso disse, Diego Garcia afirmou que os crimes foram cometidos em 2016 e o homem estava foragido desde 2021.

O Correio não conseguiu contato com a defesa de Jefferson Batista de Amorim. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Leia a nota da Seap-PB na íntegra:

