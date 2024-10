Paul Di’Anno, ex-vocalista da banda Iron Maiden, morre aos 66 anos na Inglaterra

Paul nasceu em Chingford, East London, em 17 de maio de 1958. Ele ganhou fama como vocalista do Iron Maiden de 1978 a 1981. Também foi a voz por trás do icônico álbum de estreia, “Iron Maiden” (1980), do sucessor “Killers” (1981) – que deixaram uma influência duradoura no heavy metal – e do hoje raro EP ao vivo “Maiden Japan” (1981).