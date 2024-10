Pela segunda vez, homem é ferido com golpe de faca no peito durante bebedeira

O dependente químico João de Souza Oliveira, 41 anos, foi ferido com um golpe de faca em via pública na noite desta segunda-feira (30), na Rua Girassol, no bairro Eldorado, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, João estava bebendo com outros usuários de drogas na rua quando começou uma discussão com um deles. Irritado, o autor do crime, em posse de uma faca, desferiu um golpe que atingiu o peito direito da vítima.

Mesmo ferido, João ainda conseguiu andar alguns metros e pediu ajuda a populares. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam João ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Segundo uma irmã de João, esta não é a primeira vez que ele é alvo de tentativa de homicídio. Há cerca de três semanas, ele foi atacado com golpes de facão e facadas, e, enquanto ainda se recuperava, sofreu esse novo ataque. A família informou que além de João ser usuário de drogas, ele também tem passagens pela polícia.

Policiais militares do 3º Batalhão estiveram no local do crime, onde coletaram informações e realizaram buscas pela região na tentativa de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

O caso, inicialmente, segue sob investigação da Equipe de Pronto Emprego da Polícia Civil (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).