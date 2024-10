Pepe Mujica faz discurso com tom de despedida em evento de campanha

O ex-presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica, fez um discurso em tom de despedida no sábado (19), em um evento de campanha do candidato presidencial, Yamandú Orsi.

Durante o ato para o prefeito da segunda maior região do Uruguai, Mujica disse estar “perto de se retirar para o lugar de onde não se volta”. “Mas estou feliz porque quando meus braços acabarem, haverá milhares de braços substituindo a luta… Até sempre, eu dou meu coração”, acrescentou o ex-presidente em discurso. Os uruguaianos vão às urnas em 27 de outubro para escolher o próximo presidente do país. Se nenhum candidato à Presidência receber mais de 50% dos votos, um segundo turno será realizado em 19 de novembro. O ex-presidente do Uruguai, de 89 anos, recebe tratamento para um câncer esofágico. Como consequência da radioterapia para combater o tumor maligno, Mujica tem “uma patologia renal”, e foi internado e passou por cirurgias nos últimos meses. Ele explicou que o tratamento é complexo por uma doença imunológica que tem há mais de 20 anos. “[Isso] afetou, entre outras coisas, os rins, o que cria óbvias dificuldades para quimioterapia e cirurgia”. Quem é Mujica Mujica, presidiu o Uruguai entre 2010 e 2015. Após deixar o poder, desempenhou-se como senador até 2020. Ele lidera o Movimento de Participação Popular do partido esquerdista Frente Ampla. Nos anos 1970, Mujica foi guerrilheiro do Movimento de Libertação Nacional Tupamaros e acabou preso de 1972 a 1984. Seu estilo pouco afeito a luxos durante a presidência o tornou conhecido e admirado ao redor do mundo.