Pesquisa Data Control: Delegado Railson lidera em Feijó com mais de 50% das intenções

O Instituto Data Control realizou mais uma pesquisa sobre o cenário de disputa pela Prefeitura de Feijó. O delegado Railson Ferreira (Republicanos) segue liderando na em todos os cenários.

Na pesquisa espontânea – em que os nomes não são apresentados -, o candidato do partido Republicanos aparece com 39,8%. Cláudio Braga vem em seguida com 24,5%; Cadmiel em terceiro com 9,8%; e Terezinha com 1,5%. Nenhum/nulo pontuou 1,8%. Não souberam responder ou não responderam: 22,8%.

Na pesquisa estimulada em que são considerados apenas os votos válidos, Railson lidera mais uma vez com 50,7%; Cláudio Braga aparece em segundo, com 31,2%; Cadmiel em terceiro, com 13,7%; e Terezinha com 4,4%.

Rejeição

Quando se trata de rejeição, o candidato Cláudio Braga aparece em primeiro lugar, 35,3%. Railson vem em segundo, com 19,8%. Não souberam responder: 16,5%. Cadmiel: 11,5%; Terezinha 11,5%. Nenhum ou Nulo pontuou 5,5%.

A pesquisa, registrada no TRE sob o número AC-06822/2024, foi realizada entre os dias 02 e 03 de outubro. Foram coletadas 400 entrevistas. A margem de erro é de 5% para mais ou menos. A margem de confiança é de 95%.