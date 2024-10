Pesquisa Futura: Bocalom cresce 6 pontos e lidera com quase 50%; Marcus perde vantagem

O Instituto Futura Inteligência divulgou uma nova pesquisa nesta quinta-feira (3) sobre a disputa pela Prefeitura de Rio Branco. Tião Bocalom (PL) lidera com 49,4% das intenções de voto.

Marcus Alexandre (MDB) aparece com 30,5%, Jarude (NOVO) com 10,4%, e Jenilson Leite (PSB) com 2,5% das intenções de voto.

Eleitores que afirmam que vão votar em branco ou nulo somam 2,2%, enquanto os indecisos representam 5%.

“Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada no dia 24 de setembro, Bocalom cresceu 6,3 pontos percentuais e se isolou na liderança. Marcus Alexandre, que aparecia tecnicamente empatado com o atual prefeito, caiu 5,7 pontos e agora está na segunda posição”, diz a revista Exame, que divulgou a pesquisa.

“O deputado Jarude cresceu e passou de 6,2% para 10,4%, enquanto Jenilson teve uma leve oscilação negativa”, continua.

Pesquisa para prefeito do Rio Branco

Tião Bocalom: 49,4%

Marcus Alexandre: 30,5%

Jarude: 10,4%

Dr Jenilson: 2,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 2,2%

NS/NR/Indeciso: 5,0%

A pesquisa foi registrada no TSE como AC-09017/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 28 de setembro e 1 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.