BLOG DO TON: Petecão deflagra Operação Recalculando Rota e MDB entra em inferno astral

“É verdade que o PSD do senador Sérgio Petecão não foi a legenda mais vitoriosa do Acre”. A afirmação não é desta santa coluna, mas do próprio senador Sérgio Petecão, em material que começou a ser patrocinado nas redes sociais. A frase faz parte de uma narrativa que tem objetivo simples: levar o eleitor a não desconsiderar a figura do senador popular às Eleições 2026.

E para isso, vale tudo: inclusive diminuir a própria legenda em seu detrimento. “O nome do parlamentar e o seu eleitorado sobrepõe ao nome da legenda. Tem sido assim ao longo de três vitórias seguidas para a Aleac, uma para a Câmara Federal e duas ao Senado”, diz o corajoso post, que ainda traz para si o crédito de, em 2018, ser o “mais votado e (sic) quebra levar Márcio Bittar junto à Casa Alta”.

O texto finaliza: “Quem projeta 2026 sem Petecão sendo protagonista, é melhor rever seus conceitos”. Pelo visto, o partido pode até ser menor que o Montana Jack. A autoestima do senador e sua equipe, não.

RENDEU — Se no PSD o clima é de luto, no MDB o clima é de confusão para encontrar quem foi o assassino. Depois da reação desta santa coluna aos comentários sem pé nem cabeça de emedebistas, os petistas Daniel Zen e André Kamai soltaram um artigo que causou frisson nos bastidores. E rendeu até dentro do ninho dos cabeças brancas.

AMBIÇÕES DO PARTIDO — Maria Alice Melo Araujo, ex-secretária de Estado sob indicação do glorioso, disparou: “Como disse o Senador Nabor Junior numa certa campanha passada: ‘Pior seria se ganhasse’. Se vencedor fosse, Marcus Alexandre teria que fazer uma opção entre ser grato aos dirigentes do partido que lhe deram legenda ou fazer uma boa administração.

Preocupação com a gestão nunca faria parte das ambições da executiva do partido. Só eu sei quais eram as preocupações quando fui Secretária de Planejamento e Gestão no governo Gladson. Parabéns pelo artigo”.

TEMPO FECHADO — Pelo visto, se Friale pudesse calcular a previsão do tempo no MDB, com certeza seria de tempo fechado. Sem previsão de mudanças.

PESO ZERO — O deputado Eduardo Ribeiro quer organizar, na Assembleia Legislativa do Acre, uma moção em apoio a Sammy Barbosa ao cargo de ministro do Supremo Tribunal de Justiça. É um confete à merecida indicação, mas que não deve ter qualquer peso na escolha.

CENTRO CONTRA DIREITA — Estava a me desligar do mundo para um merecido descanso quando um secretário de Estado chama ao telefone.

— Ton, reparou que esse afastamento do PT é oportuno?

— Não reparei.

— Pensa comigo: o MDB ensaia afastamento do PT. O Republicanos também. Alan? Nem se fala. MDB quer Alan, quer Socorro e tem Jessica. Será que, na próxima eleição, teremos uma disputa do centro contra a direita?

— Alan é um político de centro?

— Já foi um dia!

Achei melhor trocar o assunto.

PROMETERAM E NÃO CUMPRIRAM — Nos corredores do PP, o assunto continua sendo a eleição de vereador — e como Bruno Moraes conseguiu subverter as duas máquinas mais importantes do estado: educação e saúde. As duas prometeram eleger o vereador mais votado, e não cumpriram.

BOM QUE NINGUÉM RECLAME — Falando em PP, a algazarra está posta. A nova discussão é sobre quem comanda o partido na capital. É bom que, depois, ninguém reclame quando o governador Gladson, presidente da estadual, colocar sua mão nessa questão.

OLHOS DE NICOLAU — Parece que, depois de um tenebroso inferno astral, o deputado estadual Nicolau Júnior voltou a brilhar os olhinhos quando pensa em voos maiores para 2026. Como diria minha querida Angélica Paiva: olhos atentos.

BATE-REBATE

– Em se tratando do fechamento de questão envolvendo a Mesa Diretora da Câmara de Rio Branco, as reações da Santa coluna foram das mais diversas (…)

– (…) Será que isso prenuncia algo?

– Depois de escolher o lado errado nas eleições e colocar muito do que disse em xeque, deputado federal Roberto Duarte se fechou em copas (…)

– (…) Será que ainda pensa em ser senador em 2026?

– Por falar em vaga de Senado, se as eleições fossem hoje, concorrência seria gigante (…)

– (…) Gladson, Marcio, Jorge, Petecão, Socorro, Eduardo, Jessica são apenas alguns dos nomes lembrados (…)

– (…) O problema é que são somente duas vagas!

– E ainda tem nome como Marcus Alexandre, que ainda não deu um pio sobre o que pretende fazer daqui até lá (…)

– (…) Aliás, Marcos passou todo esse tempo sendo um servidor fantasma e, no meio da campanha, teve a coragem de questionar o Velho Boca sobre trabalho (…)

– (…) A sorte dele é que a campanha de Bocalom não explorou isso!