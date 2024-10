PF bate recorde e apreende mais de R$ 21 milhões que comprariam votos

Levantamentos da Polícia Federal apontam que a corporação apreendeu R$ 21,4 milhões em espécie em toda a campanha eleitoral, com volumes de cédulas concentrados nos últimos dois dias, às vésperas das eleições municipais em todo o país. A informação foi repassada pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, neste domingo (6/10).

De acordo com o chefe da corporação, o montante é bem maior do que o confiscado no pleito de 2022 (R$ 5 milhões) e 2020 (R$ 1 milhão) e representa uma marca histórica no trabalho da corporação. Em apenas um dos casos deste ano, a PF apreendeu R$ 5 milhões em espécie.

Uma das abordagens ocorreu em uma agência no município de Castanhal (PA). Entre os presos estava o coronel da Polícia Militar paraense Francisco de Assis Galhardo do Vale. O oficial é homem de confiança do deputado federal Antônio Doido (MDB), que concorre à Prefeitura de Ananindeua.

Mala com R$ 1 milhão

Em outra operação, a PF flagrou o transporte de R$ 1.149.300 não declarado em um jato de pequeno porte, no Aeroporto Internacional de Belém. A abordagem ocorreu por volta das 10h30 desta sexta-feira (4/10), quando a aeronave estava prestes a decolar.

O dinheiro estava em uma mala com um funcionário público, que foi preso em flagrante. O crime eleitoral foi evidenciado pelo contexto da investigação sigilosa da PF, que sugere que seria usado para compra de votos.

O alvo também foi autuado por porte ilegal de arma, pois estava com uma pistola e quatro carregadores municiados, em desacordo com a legislação vigente. Também foram apreendidos aparelhos celulares.