PF descobre plano para matar auditora que fiscalizava frigorífico

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (1º/10) a 3ª fase da Operação Magarefe. A investigação iniciou com a finalidade de apurar possível tentativa de homicídio contra uma auditora fiscal federal agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em razão do seu ofício fiscalizatório.

Com o decorrer das investigações, nomes de servidor e ex-servidor do Mapa surgiram como possíveis interessados na retirada da auditora da fiscalização do frigorífico investigado.

Foram mobilizados 10 policiais federais, que cumpriram dois mandados de busca e apreensão, sendo um em Paranavaí/PR e outro em Nova Londrina (PR).