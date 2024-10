Pimenta: Mailza ganha apoio de Socorro Neri para disputar o Governo, e Palácio começa a se movimentar

A deputada federal mais bem votada nas últimas eleições, Socorro Neri, já deixou claro para quem deverá focar seu apoio na disputa pelo Governo em 2026. Em entrevista à coluna, ela afirmou que desde o ano passado vem defendendo a candidatura da atual vice-governadora Mailza Assis ao cargo. Com a iminente saída de Gladson do posto no ano que vem, fase em que o governador se afastará do cargo para concorrer ao Senado Federal, Mailza assumirá o Governo e já revelou o desejo de concorrer à reeleição.

Ao assumir o cargo, Socorro Neri destacou que Mailza se torna uma candidata natural para se manter no posto.

“Fui a primeira pessoa com mandato, ainda no início de 2023, a pontuar no Progressistas o direito natural da nossa vice-governadora Mailza de ser a candidata do PP à sucessão do governador Gladson Cameli. Estou totalmente a serviço dessa construção”, disse a deputada.

‘Mulher que nos honra’

Neri aproveitou para rasgar elogios a Mailza e disse que a vice-governadora reúne todas as condições necessárias para ocupar a chefia do Poder Executivo do Acre.

“É uma mulher que nos honra por sua altivez, competência, dedicação ao trabalho, capacidade de articulação política, sensibilidade social”.

O eleitor vai comprar a ideia?

A deputada foi categórica ao falar que tem certeza que a candidatura de Mailza terá a adesão da população.

“A adesão da população à futura candidatura dela ao governo se dará majoritariamente, tenho certeza disso”.

Membros já têm o recado

Fontes ligadas ao Palácio disseram que a ordem do chefe maior foi que os membros do alto escalão começassem a inserir a vice-governadora em todas as ações do Governo. A estratégia, além de aproximar Mailza do seu futuro cargo, é fazer com que ela fortaleça seu nome na disputa nas eleições de 2026.

Caminho trilhado

O Progressistas conseguiu eleger 14 prefeitos no Acre nas eleições deste ano. E parte disso é mérito de Mailza, que esteve durante toda a campanha municipal 100% debruçada em eleger seus correligionários.

Ao colocar seu nome à disposição do Governo em 2026, ela larga na frente. Terá, sem sombra de dúvidas, o apoio dos prefeitos eleitos em 2024. É mais que gratidão. É um reconhecimento do esforço feito por ela.

O mesmo com os parlamentares

Mailza também tem aliados entre os parlamentares do Progressistas na Assembleia Legislativa e na Bancada Federal. Uma coisa é certa: o PP não terá, em 2026, o mesmo racha que teve nas eleições deste ano. Todos são aliados da vice-governadora e estarão com ela no palanque que ela decidir estar.