Pimenta: PL, Progressistas e União Brasil devem ter as maiores bancadas na Câmara de Rio Branco

No próximo domingo, dia 06 de outubro, o rio-branquense vai poder escolher, pela primeira vez, 21 novos vereadores que irão compor a Câmara Municipal de Rio Branco. Anteriormente, o número de cadeiras era 17. As eleições de 2024 marcam um aumento de 4 novos parlamentares na Casa.

De acordo com as previsões, três partidos disputam para conquistar as maiores bancadas da próxima legislatura: PL, Progressistas e União Brasil.

Desses, o Progressistas, partido do governador Gladson Cameli, deve despontar e trabalha com a possibilidade de eleger 4 parlamentares. Há ainda membros do partido que acreditam que a sigla possa fazer até 5, em um cenário mais otimista.

As quatro vagas do Progressistas serão mais disputadas que a própria eleição para prefeito. Acontece que na chapa há 3 parlamentares com mandato e disputam a reeleição com uma estrutura de eleição majoritária.

São eles: Elzinha Mendonça – com o apoio da Secretaria de Educação -, Samir Bestene – 2º mais votado nas eleições de 2020 e N Lima, com uma base eleitoral muito forte.

Além disso, o partido ainda tem na lista novatos que prometem surpreender: Felipe Tchê, Bruno Moraes, Gabriela Câmara e José Augusto Aiache. Todos com chance de conquistar uma cadeira. Será uma disputa de titãs.

Deputada avisou

A situação do Progressistas poderia ser mais otimista caso o candidato majoritário da chapa fosse Alysson Bestene. Encabeçando a coligação, o partido teria abocanhado mais uma cadeira em razão do voto de legenda, e certamente terminaria o pleito com 5 parlamentares. O aviso até chegou a ser dado pela deputada federal Socorro Neri. Mas não adiantou. O PP preferiu abrir mão da candidatura própria e apoiar a reeleição do prefeito Tião Bocalom.

Maior número de vereadores com mandato

O PL, partido do prefeito Tião Bocalom, por ser a sigla que encabeça a chapa, trabalha com a certeza de eleger 5 parlamentares. A situação por lá também não é nada fácil.

O partido conta com 5 vereadores que disputam a reeleição. Ou seja, não é certeza de que todos serão reeleitos. São eles: Antônio Moraes, James da Saúde, João Marcos Luz (líder do prefeito na Casa), Joaquim Florêncio e o atual presidente da Câmara, Raimundo Neném.

Além disso, a lista do PL ainda conta com nomes de peso, com chances claras de conquistar uma cadeira.

Coronel Cláudio Falcão, ex-presidente da Defesa Civil Municipal, Jamyl Asfury, ex-deputado estadual e Sheila Andrade, ex-secretária de Saúde.

O partido do possível mais votado

O União Brasil também tem nada mais nada menos que 5 vereadores com mandato e que vão disputar a reeleição. São eles: Raimundo Castro, Francisco Piaba, Ismael Machado, Lene Petecão e Rutênio Sá.

Além disso, o União Brasil tem o candidato que figura entre o possível mais votado nessas eleições: Joabe Lira, ex-secretário de Cuidados com a Cidade e disputa com um apoio gigantesco.

A lista do partido ainda conta com o ex-superintendente do RBTrans, Benício Dias, Francineudo Costa, sempre bem votado e com as bênçãos do senador Alan Rick e do advogado Matheus Paiva. Os três com chances de eleição.

Fica claro que …

Com esses três partidos liderando as bancadas na Câmara, fica claro que teremos um parlamentar mais bolsonarista do que nunca. Ambos as siglas são de direita e vão defender as pautas conservadoras.

Puxadinho

Além disso, são três partidos que fazem parte da base do prefeito Tião Bocalom. Caso ele seja reeleito, terá uma Câmara mais aliada do que nunca. Se Marcus Alexandre levar a melhor, terá uma oposição ferrenha no parlamento.

Falando em Marcus …

O MDB tem três ex-deputados na lista de candidatos a vereador: Eber Machado, Heitor Júnior e Neném Almeida. E são justamente três cadeiras que o partido trabalha para eleger. A sigla ainda tem dois vereadores que disputam a reeleição: Fábio Araújo e Célio Gadelha.

A lista ainda tem Jessé Cruz, um nome com uma base extremamente solidificada e que pode surpreender.

Necessitamos!

Com uma Câmara completamente ligada ao bolsonarismo, é mais que necessário que haja vereadores da esquerda eleitos também. Para prezar a democracia, o equilíbrio e o debate. Se não, corremos o risco de presenciar o mesmo que acontece na Aleac: uma legislatura sem debates intensos, sem pluralismo e um puxadinho do Executivo.

Desse campo, destacamos os nomes que podem surpreender e conquistar uma cadeira. Do PT, André Kamai é a principal aposta. O partido não quer repetir o mesmo erro de 2020, quando não conseguiu eleger nenhum vereador.

Do PCdoB, há uma expectativa em torno do sindicalista Francisco Panthio, que surgiu com uma campanha bem interessante.

Pelo PV, o assistente social Carlos Gomes também vem se projetando bem. Ele já foi candidato a prefeito da capital em 2016.

Ninho tucano

Entre as chapas competitivas das eleições deste ano é necessário destacar o PSDB. Os tucanos querem eleger pelo menos 2 vereadores e podem surpreender.

As principais apostas são: Degmar Kinpara, Richard Brilhante e Lanna Vaz.

Mas a lista ainda tem Elias Macedo e Leôncio Castro, dois candidatos com uma base eleitoral muito forte. O partido pode surpreender e conseguir eleger até 3 vereadores.

Republicanos

O Republicanos, que surpreendeu ao anunciar apoio a candidatura de Marcus Alexandre, trabalha com a possibilidade de eleger 2 vereadores.

A principal aposta é o empresário Zé Lopes. Mas a lista tem Márcia Barbosa, Aline Lima – que disputa com o apoio da deputada federal Antônia Lúcia e Marcio Albion. Tudo indefinido por lá.

NOVO pode ter um vereador pela primeira vez

O NOVO poderá eleger pela primeira vez um vereador em Rio Branco. A principal aposta do partido de Emerson Jarude é a protetora dos animais, Vanessa Facundes, que teve uma votação expressiva em 2020.

Perda do PDT

Vale destacar que pela primeira vez também o PDT não teve chapa na disputa pelas cadeiras da Câmara de Rio Branco. Em 2020, nas últimas eleições municipais, o partido conseguiu eleger a maior bancada, com 4 vereadores. Perdeu absolutamente todos.