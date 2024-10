PM age rápido e prende assaltante após arrastão em parada de ônibus em Rio Branco

O assaltante Leandro Ferreira Damasceno, 29 anos, foi preso em flagrante após realizar um arrastão em uma parada de ônibus do transporte coletivo, na noite desta quarta-feira (23), na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações das vítimas, Leandro estava com um comparsa em uma bicicleta quando a vistou quatro pessoas em uma parada de ônibus na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades do pronto-socorro de Rio Branco. Rapidamente, os assaltantes se aproximaram das vítimas e, de posse de duas pistolas, anunciaram o assalto e renderam as vítimas, subtraindo celulares, bolsas e pertences pessoais. Após a ação, os criminosos fugiram na bicicleta.

Populares que passavam pelo local perceberam a ação criminosa e acionaram a Polícia Militar pelo 190. Rapidamente, a guarnição chegou e, de posse das informações, iniciou uma ronda ostensiva na região, conseguindo localizar Leandro. Já o comparsa do criminoso conseguiu fugir.

Leandro foi detido e entregou as “armas de fogo”, que, na verdade, eram dois simulacros (armas de brinquedo), além de todos os itens roubados na ação criminosa.

Diante dos fatos, Leandro recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as vítimas e os objetos roubados, para que as medidas cabíveis fossem tomadas.