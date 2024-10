Polícia apreende suspeitos de atacar escola com bomba, deixando alunas feridas gravemente

Uma aluna da Escola Instituto Santa Juliana, em Sena Madureira, teve o pescoço gravemente ferido após a explosão de uma bomba caseira durante uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, realizada na última sexta-feira (18).

De acordo com relatos de familiares, a jovem precisou receber vários pontos devido à gravidade do corte.

Em face do ocorrido, a direção da escola acionou imediatamente a Polícia Militar que conseguiu apreender dois adolescentes, sendo um de 13 anos e o outro de 14 anos.

Segundo testemunhas, o artefato foi jogado por um adolescente no momento em que as luzes do evento foram apagadas. A explosão, ocorrida no meio do pátio da escola, deixou pelo menos quatro adolescentes feridas, todas do sexo feminino. As vítimas foram encaminhadas imediatamente para o pronto-socorro da cidade para atendimento médico.

Investigação em andamento

A polícia de Sena Madureira foi acionada e está apurando as circunstâncias do ocorrido. O caso gerou grande comoção entre os pais e a comunidade escolar, que cobram respostas e medidas de segurança mais rigorosas para evitar novos episódios como este.

Para celebrar o Dia das Crianças, foi estabelecido um tema: “a festa à fantasia”. Tudo transcorria dentro da normalidade quando um determinado aluno teria iniciado uma confusão. Ele foi devidamente identificado e expulso do ambiente. Restou apurado que esse aluno encontrou um colega fora da escola e decidiu provocar o ato infracional.

Inicialmente, eles estouraram uma bomba na lateral da escola, na Avenida Brasil que, por sinal, não surtiu efeito. Posteriormente, o adolescentes conseguiu acessar o interior da escola e explodiu a bomba no meio do pátio, onde dezenas de estudantes estavam se confraternizando.

Com a explosão, quatro adolescentes ficaram feridas e precisaram ser levadas para o Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes: duas apresentaram sangramento no ouvido, outra estava com perfuração e queimadura no pescoço e quarta vítima sofreu queimadura no rosto.

Em face do ocorrido, a direção da escola acionou imediatamente a Polícia Militar que conseguiu apreender dois adolescentes, sendo um de 13 anos e o outro de 14 anos. Os dois foram entregues na Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira e responderão de acordo com o que preceitua o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

De acordo com o professor Chardes Bispo, gestor da escola Instituto Santa Juliana, as providências cabíveis serão tomadas. “Para nós, ficou uma situação muito desagradável. Enquanto escola, vamos chamar os responsáveis dos dois alunos e vamos dar a transferência deles, não queremos eles mais lá. Nós prezamos pela segurança, pelo ensino, por um ambiente agradável e não vamos tolerar esse tipo de situação”, confirmou.

Além dessa consequência no âmbito escolar, os dois adolescentes terão responderão por seus atos na justiça de Sena Madureira. Não foi possível precisar o tipo das bombas que foram utilizadas, mas a Polícia Civil está investigando o caso para saber de que forma eles adquiriram os artefatos.

Comunicado e acompanhamento das vítimas

Familiares e amigos da estudante ferida estão mobilizados, aguardando informações sobre o estado de saúde dela e das demais adolescentes atingidas. A direção da escola ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido, mas deve emitir uma nota nos próximos dias.

O episódio reacende o debate sobre a segurança em eventos escolares e a necessidade de maior controle sobre itens levados por alunos para as dependências da instituição.