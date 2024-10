Polícia investiga acidente com adolescentes no Park Tupã em Porto Alegre

A Polícia Civil iniciou a apuração do acidente que envolveu duas adolescentes, de 16 e 17 anos, no último domingo (6), no Park Tupã, em Porto Alegre. A jovem de 17 anos sofreu lesões nas vértebras e nas pernas, necessitando de cirurgia. A outra vítima foi atendida no Hospital de Pronto Socorro e já recebeu alta.

Até o momento, a 2ª Delegacia de Polícia coletou os depoimentos de um dos proprietários do parque, do operador do brinquedo e das duas vítimas. O Instituto-Geral de Perícias também foi acionado para investigar as causas do acidente.

Segundo relatos, as adolescentes caíram após a trava de segurança do brinquedo, que gira de cabeça para baixo, se abrir.

— A vítima internada relatou que a outra jovem caiu assim que a trava se soltou. Ela afirmou que, ao perceber que não conseguiria se segurar, decidiu se soltar a uma altura intermediária, antes que o brinquedo subisse ainda mais — disse o delegado Vinícius Nahan, responsável pela investigação de lesão corporal culposa.

Além das investigações técnicas e dos depoimentos, a polícia também verifica responsabilidades e requisitos de segurança do brinquedo. O parque declarou que o equipamento é seguro e passou por revisão neste ano.

Testemunhas informaram que não havia ambulância no parque no momento do acidente. Após a queda, o Samu foi acionado e as duas vítimas foram levadas ao Hospital de Pronto Socorro.

Incidente anterior

Há cerca de 15 dias, um visitante do Park Tupã registrou um caso similar no mesmo brinquedo. O vídeo mostra uma jovem de cabeça para baixo com a trava de segurança aberta. Seu namorado, que estava fora do brinquedo, alertou os funcionários, que desligaram o equipamento, permitindo que ela descesse em segurança.

Contraponto

O parque emitiu nota em que afirma estar prestando assistência às vítimas. Confira a íntegra:

“Realmente houve um incidente com ferimentos leves. As 2 jovens envolvidas tiveram atendimento de enfermagem no local e foi solicitado pelos nossos colaboradores o atendimento via SAMU.

Estamos desde o ocorrido prestando toda a assistência às 2 jovens.

O equipamento é muito seguro, inclusive foi feito há pouco tempo uma grande revisão e o equipamento estava trabalhando normalmente durante todos os dias que o parque está em Porto Alegre.

Um pouco antes do incidente houve uma queda de energia, estamos investigando se tem algo relacionado a isso.

Após o ocorrido interditamos o brinquedo e foi feita uma perícia, mas nada foi encontrado de anormal.

Trouxemos engenheiro pra verificar o que pode ter ocorrido, para que possamos o quanto antes sanar este problema.

Vale a pena informar que durante todos estes anos que viemos a Porto Alegre, nunca houve algum incidente em brinquedo. Fazemos nossa manutenção diária, para que as famílias possam vir se divertir em segurança. A nossa maior preocupação diária é com a segurança.

Em respeito a todos os visitantes, vamos manter o brinquedo parado, até que tenhamos um diagnóstico do que houve com o equipamento.

Continuaremos dando total auxílio às 2 jovens que sofreram com este incidente.

Pedimos desculpas pelo ocorrido, isso nos entristece e ao mesmo tempo nos dá mais combustível pra manter cada dia que passa a manutenção e prevenção diária”.