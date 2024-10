Polícia Penal intercepta celulares e componentes eletrônicos jogados no presídio Evaristo de Moraes

A ação rápida de policiais penais de plantão na muralha do Presídio Evaristo de Moraes, impediu a entrada de objetos proibidos na unidade na manhã deste sábado (19). Desconhecidos arremessaram um embrulho por cima da muralha, que caiu ao lado do bloco 8, onde estão presos ligados a uma organização criminosa.

Ao identificar o pacote, os PPs prontamente o retiraram, encontrando em seu interior dois aparelhos celulares, carregadores e cabos USB. A entrada desses itens é estritamente proibida pela Lei de Execuções Penais, que visa impedir a comunicação dos detentos com o mundo exterior.

Embora os responsáveis pelo arremesso do embrulho não tenham sido localizados, a apreensão foi considerada significativa pela direção da unidade prisional. “Este tipo de ação é fundamental para manter a ordem e a segurança dentro do presídio”, afirma o diretor da unidade, jair Silva. Ele destacou que, em outras ocasiões, tentativas semelhantes foram frustradas, reforçando a vigilância constante por parte da polícia penal.

Celulares dentro das unidades prisionais são frequentemente utilizados por detentos para coordenar atividades criminosas externas, incluindo tráfico de drogas e outros delitos. As autoridades enfatizam que a interceptação de tais materiais é vital para evitar que ordens de crimes sejam emitidas de dentro das celas, contribuindo para a manutenção da tranquilidade na cidade.

As tentativas de envio de objetos ilícitos para presídios não são incomuns, e as ações de segurança têm sido intensificadas em várias unidades pelo estado. Contudo, a identificação e captura dos envolvidos nessas operações continuam sendo um desafio para as forças de segurança. As investigações sobre o caso continuam, e a polícia penal segue atenta a novas tentativas de burlar a segurança do presídio.

Por Radar 104