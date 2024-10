Policiais penais de Sena Madureira passam por instrução tática no curso de Operador de Pistola

Policiais penais efetivos lotados no Presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, recebem, ao longo desta semana, o curso tático especializado de Operador de Pistola, com foco no manuseio da pistola Beretta .40, arma usada pelo efetivo da unidade. O treinamento visa aprimorar o desempenho dos operacionais tanto na teoria quanto na prática.

A equipe de policiais foi dividida em turmas para garantir que o trabalho institucional do presídio não seja interrompido. Nesta terça-feira (15), a equipe B concluiu a primeira fase do treinamento, recebendo instruções teóricas pela manhã e participando de atividades práticas no período da tarde. O curso está sendo realizado nas dependências do presídio e no estande de tiro localizado na própria unidade.

Os policiais penais serão submetidos a um teste de disparos com a pistola Beretta .40, como parte da avaliação individual. Além disso, o curso também inclui uma revisão dos fundamentos de tiro e técnicas de segurança no uso de armas. A avaliação final será aplicada ao término do treinamento, garantindo que todos os participantes estejam capacitados para operar o armamento com precisão e segurança.

O treinamento está sendo oferecido pelo Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (IAPEN), através da Escola do Servidor Penitenciário, e é conduzido pelo policial penal Ronaldo, integrante do banco de instrutores do Instituto. Segundo os participantes, o curso tem sido bem avaliado, sendo considerado uma importante ferramenta de especialização para o efetivo, que também atua na Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (UMEP). “O treinamento é essencial para revisarmos os fundamentos de tiro e aprimorarmos nosso manuseio de armas, que são indispensáveis para o nosso trabalho”, destacou um dos policiais penais que participou da instrução.

O diretor do presídio, o policial penal Jair Silva, tem dado total suporte logístico à realização do curso, assegurando que a rotina da unidade continue sem maiores interrupções durante o período de treinamento. Com o foco na segurança e capacitação contínua dos policiais penais, o curso de Operador de Pistola representa mais uma etapa na preparação do efetivo que atua diretamente na segurança pública e no sistema penitenciário do Acre.

Por Radar 104