Policial à paisana reage a assalto, troca tiros com criminosos e assaltante foge baleado no Segundo Distrito

Um policial à paisana frustrou um assalto em uma farmácia na noite desta terça-feira (8), na rotatória da Amadeo Barbosa, na entrada do bairro Areal, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, dois assaltantes chegaram em uma motocicleta, e o garupa, de posse de uma arma de fogo, entrou na farmácia e anunciou o assalto. Após render clientes e funcionários, e pegar o dinheiro que estava no caixa, um policial que também estava no estabelecimento fazendo compras esperou a melhor oportunidade e deu voz de prisão ao criminoso, que não se rendeu e atirou contra o agente de segurança.

Houve uma intensa troca de tiros, e o bandido, mesmo ferido, conseguiu fugir na garupa da moto, levando o dinheiro, mas deixando para trás um capacete e o próprio celular.

A Polícia Militar foi acionada, e o agente pediu apoio. Foram realizadas rondas ostensivas na região, mas nenhum dos assaltantes foi preso. O local foi isolado para a perícia criminal, tendo em vista que houve disparos de arma de fogo e cápsulas deflagradas.

Várias guarnições do 2° Batalhão, assim como companhias do BOPE, fizeram varreduras nos bairros do Segundo Distrito, mas ninguém foi encontrado. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla), e o capacete e o celular foram entregues à Unidade de Segurança Pública para que a Polícia Civil inicie a investigação.

Confira a galeria: