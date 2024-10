Ponto de Inclusão Digital é instalado em terra indígena no interior do Acre

Foi realizado na última segunda-feira (14), uma cerimônia para a instalação do 12º Ponto de Inclusão Digital (PIDjus), na Escola Ixubãy Rabui, localizada na Terra Indígena Puyanawa, em Mâncio Lima, município no interior do Acre.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à Justiça por meio de recursos tecnológicos. Entre os serviços oferecidos no PIDjus, destacam-se a consulta processual, agendamento de audiências, emissão de certidões, acesso a informações jurídicas e orientações sobre direitos e deveres.

Além dos serviços da Defensoria Pública do Acre (DPE/AC), a ferramenta oferece serviços on-line do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, do Ministério Público e da Organização em Centros de Atendimento (OCA).

Para garantir o funcionamento dos trabalhos na localidade, dois alunos da própria escola, selecionados pelo bom desempenho, irão estagiar de forma remunerada no atendimento.

Participaram da solenidade a presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Samoel Evangelista, o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, a juíza titular da Comarca de Mâncio Lima, Gláucia Gomes, o juíz da 1ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul, Erik Farhat, o cacique Joel Puyanawa, a diretora da Escola Nova Esperança, Alice Puyanawa, entre outras autoridades e convidados.