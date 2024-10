Por que Gisele Bundchen não participou do desfile da Victoria’s Secret 2024?

Gisele esteve na marca por sete anos, entre 1999 e 2006. Nos meses que antecederam o retorno do Fashion Show da marca, que contou com a divulgação do documentário “The Tour” e uma proposta mais inclusiva, ela chegou a ser especulada como uma possível “surpresa” do evento. No entanto, nesta terça-feira, enquanto outras estrelas pisavam na passarela da grife, não se falou oficialmente por que Gisele não estava entre elas.