Por que o One Direction, de Liam Payne, acabou? Relembre

Formada por Harry Styles, Liam Payne — que morreu nessa quarta-feira (16/10) —, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik, a banda One Direction fez sucesso durante a década de 2010. Mas tudo chegou ao fim em 2016, quando eles anunciaram um hiato indefinido.

O grupo deu os primeiros passos para a carreira musical quando os jovens se inscreveram no programa britânico The X Factor, em 2010. Por incentivo dos jurados Simon Cowell e Nicole Scherzinger, eles formaram a boy band e terminaram em terceiro lugar.

Mesmo sem conseguir o prêmio principal, eles assinaram com uma gravadora e fizeram um sucesso estrondoso com músicas como What Makes You Beautiful. Eles chegaram a passar pelo Brasil com uma turnê em 2014 e tiveram a trajetória contada no filme One Direction: This is Us, em 2013.