Presidente do Barcelona rejeitou proposta bilionária por Lamine Yamal

“Há seis meses recebemos (uma proposta de) 250 milhões por Lamine, e eu disse não. É o jogador da moda, qual será o valor dele? Não sei, mas é algo que não podemos contabilizar. O Barcelona é um clube que também sabe vender, mas quem quiser um jogador nosso terá de mostrar argumentos”, afirmou Laporta.

Caso fosse a diante, a negociação poderia fazer de Yamal o jogador mais caro da história. O brasileiro Neymar lidera o ranking das transações mais caras do futebol, quando saiu do Barcelona par ao PSG por 222 milhões de euros.

Especulações do mercado indicam que a oferta recusada pelo Barcelona veio do PSG. O vínculo de Yamal com o Barcelona vai até 2026 e tem cláusula de rescisão contratual estabelecida em 1 bilhão de euros.

