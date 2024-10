Produtor indica transferência de Neymar para gigante inglês; entenda

Em recuperação de uma lesão grave no ligamento do joelho, Neymar Jr. foi assunto nas redes sociais no último sábado (12).

Durante um campeonato de boxe no Oriente Médio, o astro do Al-Hilal viralizou em um vídeo ao lado do lendário produtor do esporte, Frank Warren, que fez uma proposta audaciosa: um convite para atuar pelo Arsenal, clube do coração.

O atacante não negou, mas desconversou sobre o assunto. Confira o vídeo!

Neymar é convidado para jogar em gigante inglês

Frank Warren (promotor de boxe): 🎙️ “Ele está vindo para a Inglaterra e jogara pelo Arsenal” Neymar: 🎙️ “voltei, voltei” pic.twitter.com/JkZajwNRzQ — njdeprê – marlon (@njdmarlon) October 13, 2024

Ex-Barcelona e PSG, Neymar teve a transferência para o futebol inglês especulada algumas vezes na carreira. Chelsea e Manchester United, por vezes, surgiram como interessados no brasileiro, porém, nunca houve negócio.

O vídeo viral ao lado do produtor britânico teve tom de brincadeira e não existe conversa alguma entre os Gunners e o brasileiro, que tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2025, está cada vez mais próximo de retornar aos gramados. Fora desde outubro de 2023, quando se lesionou o joelho na partida entre a Seleção Brasileira e o Uruguai, Neymar já voltou a treinar com bola e pode voltar a jogar no início de 2025.

Questionado sobre a situação física do camisa dez, o treinador Jorge Jesus evitou apontar um prazo preciso para o retorno de Neymar.

-O Neymar é um jogador importante não só para o Al-Hilal mas para a liga em geral. Não posso especificar uma data de quando vai voltar, mas vamos avaliar a situação em janeiro