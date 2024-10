PSG vence Olympique de Marselha em jogo marcado por mosaico de encarada histórica em clássico de 1997

O Paris Saint-Germain venceu o Olympique de Marselha por 3 a 0 neste domingo, fora de casa, e se isolou na liderança do Campeonato Francês, com 23 pontos em nove rodadas. O Monaco, que estava empatado com o PSG na tabela, perdeu para o Nice por 2 a 1 e permaneceu com 20 pontos, em segundo. O Olympique é o terceiro, com 17.