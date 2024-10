Quais são os principais tipos de sinistro de automóvel?

Um sinistro veicular é constatado quando há um dano na estrutura do carro, que pode ser recuperada, ou pode ter a indenização negada pela seguradora.

Os tipos de sinistro podem variar e, portanto, é importante contratar um seguro de carro que esteja adequado às suas necessidades.

Afinal, o que define um sinistro veicular?

Quando uma pessoa decide contratar um seguro para seu automóvel, existem uma série de itens na apólice que informam o que está previsto em contrato.

Qualquer ocorrência dentro do que estiver sido previamente inserido na apólice será chamado de sinistro, sendo irreparável ou não.

Quando um veículo é considerado inviável para reparação, significa que ele teve mais de 75% da sua estrutura comprometida. Neste contexto, existe uma classificação para alguns tipos de sinistros que foi elaborada pelo Conselho Nacional de Trânsito. Para melhor orientar esse processo, o órgão estabeleceu regras de pontuação que variam conforme o grau de gravidade do sinistro. Veja algumas delas!

Pequena monta

A pequena monta consiste em acidentes com pequenas avarias, ou seja, são os sinistros considerados leves. Nesses casos, as peças são reconstruídas e recolocadas facilmente, permitindo que o veículo volte a rodar sem maiores problemas.

Esse tipo de ocorrência tem pontuação de 0 a 20 quando ocorrem com automóveis e 0 a 16 para motos, não sendo registrada na documentação do veículo.

Média Monta

A média monta já entra em uma classificação de acidentes um pouco mais graves, onde são detectados danos morais significativos.

Após a troca de peças e componentes, o carro deve passar por uma inspeção de segurança, com o objetivo de obter o Certificado de Segurança Veicular (CSV) e, dessa forma, poder circular novamente.

Nessas situações, o sinistro resulta em uma pontuação de 21 a 30 pontos para automóveis e acima de 16 para motos.

Grande Monta

Esse é o perfil de sinistro veicular com maior grau de periculosidade, porque, de uma forma geral, consiste em danos irreversíveis em duas ou mais partes do carro, tornando inviável a inspeção de segurança.

A ocorrência de uma grande monta faz com que seja registrada uma pontuação acima de 30 pontos para automóveis, podendo comprometer negociações futuras com a seguradora. No que se refere às motos, qualquer dano em dois ou mais componentes faz com que a pontuação seja irreversível.

Como adquirir um seguro que cobre todos os sinistros?

Para adquirir seguro auto que contemple todas as modalidades de sinistros, para que você se sinta sempre protegido ao trafegar pelas vias, o ideal é sempre contar com a assessoria de um corretor de seguros.

Esse é um profissional que tem sólida expertise para ajudar as pessoas a tomarem a melhor decisão quando o assunto é contratação de seguro para proteção do seu veículo. Neste contexto, é válido procurar corretores que trabalham em companhias com reconhecimento de mercado.