Quais são os signos que mais combinam?

Já alguma vez te perguntaste quais os signos que mais combinam com o teu no amor?

A técnica de combinação na astrologia chama-se sinastria. E pode ser dividida em duas principais abordagens: a técnica do Mapa Composto, que usa o cálculo a partir do mapa individual de cada pessoa, resultando num terceiro mapa, que é o mapa da relação; e a técnica do Mapa Duplo, em que se sobrepõe um mapa ao outro e se estudam os aspetos, casas e planetas que têm similaridade, sinergia e empatia com a outra pessoa.

É claro que um mapa astrológico inclui muitos elementos e não é apenas o signo solar que determina a compatibilidade de duas pessoas numa relação. Se houve atração, é porque algo nos mapas dos dois se alinhou, e não necessariamente o signo solar. Às vezes, é uma combinação entre o Sol e a Lua, entre Urano e Vénus ou outra qualquer combinação que cria a atração. Mas, para simplificar, aqui ficam os signos solares que mais se complementam.

Cada signo está associado a um elemento – fogo, terra, ar ou água. Quando os elementos são compatíveis, há uma atração natural. Assim, combinações de terra/terra e terra/água, tal como fogo/fogo e fogo/ar, são bastante compatíveis, pois as pessoas vibram na mesma frequência. São seres muito semelhantes e tendem a ter planos e escolhas muito parecidos.

1- Melhores combinações entre signos:

Touro + Capricórnio

Leão + Sagitário

Peixes + Escorpião

Gémeos + Aquário

A seguir, podemos misturar alguns elementos e entender que, ao compreender esses elementos, vemos que a terra precisa ser alimentada pela água para se tornar fértil; assim como a água necessita dos limites que a terra lhe impõe para não se dispersar. O fogo deve ser alimentado pelo ar, e o ar precisa do calor para se tornar agradável. São opostos e complementares entre si, funcionando com elementos compatíveis.

2- Boas combinações entre signos opostos que se atraem:

Touro + Escorpião

Gémeos + Sagitário

Caranguejo + Capricórnio

Carneiro + Balança

Há ainda uma terceira hipótese de combinação que pode resultar entre signos muito parecidos, devido à compatibilidade dos elementos, mas que também pode gerar conflitos.

3- Signos que combinam, mas podem ter conflitos:

Touro + Virgem

Carneiro + Leão

Aquário + Gémeos

Peixes + Caranguejo

Nestes casos, Touro e Virgem provavelmente irão focar-se apenas em trabalho; Carneiro e Leão disputarão a atenção e quem dá a última palavra; Aquário e Gémeos podem fugir tanto das emoções e procurar tanta liberdade, que se esquecerão de olhar um para o outro; e, por fim, Peixes e Caranguejo podem perder-se no excesso de sentimentos e falta de limites.

As combinações são muitas e variadas, e não é possível explicar cada signo em detalhe num só texto.

Se pensarmos em combinações como fogo/terra, por exemplo, imagina uma pessoa de Sagitário, com todo o seu otimismo e exuberância de vida, ao lado de uma pessoa de Capricórnio, excessivamente realista e pessimista?

Nem precisamos de explicar muito para perceber os pontos de conflito entre os dois. Agora, imagina uma pessoa de Caranguejo ou Peixes, com uma de Gémeos ou Aquário? A intensidade emocional da água seria tão avassaladora para a frieza do ar que este fugiria sem olhar para trás. E a água ficaria a sofrer, devido à frieza do ar.

Além disso, devemos sempre lembrar que, mesmo que os signos solares não sejam compatíveis, ainda temos os ascendentes, a posição das Luas, de Vénus, Marte e outros pontos importantes a considerar ao calcular a sinastria.