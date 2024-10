Quando será a Black Friday de 2024?

A contagem regressiva já começou: falta 1 mês para a realização da Black Friday de 2024. O evento mais aguardado do varejo será em 29 de novembro, uma sexta-feira. A grande promoção de descontos terá sua 14ª edição no Brasil seguindo uma tradição norte-americana de fazer o evento logo após o Dia de Ação de Graças (chamado, nos Estados Unidos, de “Thanksgiving Day”).

A data surgiu para comemorar a reabertura do comércio nos Estados Unidos após o principal feriado do país. O Dia de Ação de Graças, comemorado na última quinta-feira de novembro, está para os norte-americanos assim como o Natal está para os brasileiros.

Mas, como por aqui, ninguém comemora o “Thanksgiving”, o comércio nacional adotou desde 2010 a Black Friday como forma de alavancar as vendas do varejo um mês antes do Natal. Nos últimos anos, o comércio decidiu antecipar a data com algumas promoções e condições especiais disponíveis ao consumidor ao longo de novembro.

Promoções começam em novembro

O Mercado Livre planeja oferecer R$ 40 milhões de cupons nesta edição da Black Friday. As ofertas antecipadas começaram em 21 de outubro, com a campanha “Tá na mão” que promete até 70% de redução no preço.

Americanas e Amazon prometem promoções para o começo de novembro. As ofertas na Amazon começarão com a campanha de esquenta Black Friday em 4 de novembro. De 22 de novembro a 2 de dezembro, será a vez da “Semana Black Friday”.

No dia 11, a Shopee terá a “11.11 A Maior Liquida do Ano” com a promessa de oferecer 11 milhões de cupons. Para 29 de novembro, a loja prepara 8 milhões de cupons de desconto.

A Shein e o AliExpress vão adotar estratégias parecidas. A varejista de moda também terá campanha marcada para 11 de novembro. Para a Black Friday, a loja preparou descontos que prometem chegar a 95% entre 13 e 30 de novembro. Mais de 400 mil itens irão entrar em promoção nas duas campanhas.