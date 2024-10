Quase 70% dos consumidores do Acre querem presentear no Dia das Crianças, diz pesquisa

Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio em parceria com o Instituto Data Control apontou que 68,9% dos entrevistados consumidores tem intenção de presentear no Dia das Crianças, com gastos que variam de R$ 50,00 a R$ 200,00.

Os dados foram coletados em locais com grande circulação de consumidores e nos estabelecimentos comerciais na área central de Rio Branco, bem como nas áreas do shopping. Ao todo, foram 241 entrevistas com consumidores e 100 empresas visitadas de diversos segmentos do comércio. A maioria dos consumidores entrevistados tem faixa etária de 25 a 59 anos (69,3%), com renda mensal entre 1 e 3 salários mínimos.

Os itens de maior interesse para a data são aqueles relacionados a brinquedos e roupas (45,7% e 23,4% respectivamente), dando preferência a tais aquisições nas lojas do centro da capital acreana (54,2%), seguido por 24,6% que buscarão as compras em lojas do shopping.

Quanto aos empresários, a expectativa e o otimismo com a data são altos para 57,7% deles e, para outros 31,7%, a data é esperada dentro da normalidade.

“Sendo o Dia das Crianças uma das cinco datas mais esperadas no calendário do comércio varejista, esperam-se resultados positivos no desenvolvimento econômico local, bem como um bom planejamento financeiro e das contas domésticas para os gastos na data, de forma a manter-se o equilíbrio de ambos os lados”, disse o assessor institucional da Fecomércio Acre, Egídio Garó.