Que horas começa a Bola de Ouro 2024? Saiba como assistir à premiação

Existem dez categorias na premiação. São elas: a Bola de Ouro Masculina, Bola de Ouro Feminina, Troféu Yashin, Troféu Kopa, Clube do ano —Time Masculino, Clube do ano —Time Feminino, Treinador do ano —Time Feminino, Treinador do Ano — Time Masculino, Troféu Gerd Müller e Prêmio Sócrates. O Brasil concorre em cinco categorias, são elas: