Quem deve vencer a disputa pela presidência da OAB/AC? Vote na enquete do ContilNet

Está acirrada a disputa pela presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC). Duas chapas concorrem a condução do triênio 2025/2027.

Marina Belandi (chapa 5) e Rodrigo Aiache (chapa 7) são os candidatos. Aiache disputa a reeleição.

O pleito será realizado no dia 22 de novembro de 2024, das 8h às 17h, de forma presencial. Advogados e advogadas adimplentes com a anuidade da Seccional estão aptos para votar nas chapas que concorrerão às Diretorias da Seccional e da Caixa de Assistência e também das das quatro Subseções.

O colégio eleitoral será composto por todos os advogados e advogadas adimplentes, sendo facultativo o voto para os maiores de 70 anos. As eleições ocorrerão em diversos pontos do estado, incluindo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e outras cidades.

