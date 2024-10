Quem é o coronel da PM preso pela PF com R$ 5 mi para compra de votos

Entre os homens presos pela Polícia Federal (PF) em uma operação que apreendeu R$ 5 milhões em espécie, após deixar uma agência no município de Castanhal (PA), na sexta-feira (4/10), está o coronel da Polícia Militar paraense Francisco de Assis Galhardo do Vale. O oficial é homem de confiança do deputado federal Antônio Doido (MDB), que concorre à Prefeitura de Ananindeua.

Segundo a PF, o coronel foi preso com cerca de R$ 300 mil, e um soldado da Polícia Militar do Pará que o acompanhava estava com o restante do dinheiro. A prisão ocorreu quando eles saíam do banco após sacar o valor no caixa. O coronel Galhardo é lotado na Casa Militar da Assembleia Legislativa do Pará, comandada pelo deputado estadual Chicão (MDB).

A investigação preliminar aponta que o dinheiro seria usado para compra de votos em favor de um político que se candidata a cargo nas eleições, no Pará. A autuação em flagrante também foi pelo crime de associação criminosa.

Um carro foi apreendido na ação. A apreensão dos aparelhos celulares e a continuação do inquérito policial aberto devem esclarecer mais sobre o caso e apontar outros possíveis participantes do crime em apuração.