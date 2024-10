Rafael Nadal anuncia aposentadoria do tênis

Chegou ao fim a carreira do rei do saibro. Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira sua aposentadoria do tênis. Aos 38 anos, o espanhol, atual 158 do ranking da ATP, passou as últimas duas temporadas convivendo com problemas físicos que o impediram de atuar em alto nível. Sua despedida será na Copa Davis, quando defenderá a Espanha entre 19 e 24 de novembro.