Raquel Brito tem estado de saúde revelado: “Necessita permanecer hospitalizada”

A ex-peoa Raquel Brito, 23, teve o relatório médico divulgado por sua equipe nas redes sociais na noite desta segunda-feira (7). Nesta tarde, a influenciadora digital deixou o confinamento de A Fazenda 16 após passar mal durante a realização de uma prova.

“A participante Raquel Brito Santos de Oliveira apresentou episódio súbito de dor torácica. Está passando por exames laboratoriais e de imagem, recebendo tratamento medicamentoso, e necessita permanecer em repouso e hospitalizada neste momento”, afirmou o relatório assinado pelo coordenador médico do reality show.

Durante a dinâmica da Prova de Fogo, gravada no domingo (6), a peoa apresentou um mal-estar, sendo prontamente encaminhada para ser atendida pela equipe médica da atração.

Na tarde desta segunda, Davi ainda atualizou o estado de saúde de sua irmã, tranquilizando os seguidores. “Gente, boa tarde, passando para falar com vocês e dizer que Deus está no controle de tudo”, afirmou.

Na sequência, o campeão do BBB 24 diz que sua mãe vai para São Paulo para encontrar Raquel Brito, que deve voltar, ainda nesta semana, para retomar com as “programações normais da vida”.