O Real Madrid anunciou, em comunicado oficial nesta quinta-feira (31/10), que lançou uma campanha junto com a Cruz Vermelha para arrecadar fundos aos atingidos pelas enchentes na região de Valência. Além disso, o clube doará 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões) para as vítimas.

Vários jogos que aconteceriam na região, tanto pela primeira quanto pela segunda divisão espanhola foram adiados, incluindo o confronto entre Valencia e Real Madrid, válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

As partidas adidas pelas enchentes:

Valencia x Real Madrid (LaLiga)

Villarreal x Rayo Vallecano (LaLiga)

Castellón x Ferrol (LaLiga 2ª divisão)

Eldense x Huesca (LaLiga 2ª divisão)

Levante x Málaga (LaLiga 2ª divisão)

O Mestalla, casa do Valencia, está neste momento servindo com posto de atendimento para as vítimas das enchentes.